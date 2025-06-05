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Агент Доннаруммы: Возвращение Джанлуиджи в Милан? Почему бы и нет?

Италия

Не исключает такое 

Агент Доннаруммы: Возвращение Джанлуиджи в Милан? Почему бы и нет?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент Джанлуиджи Доннаруммы Энцо Райола подтвердил, что его встреча с представителями "Интера" не касалась вратаря сборной Италии.

"Я никогда не исключал заинтересованность со стороны ведущих итальянских клубов, но и переговоров никогда не было, так что посмотрим. Он все еще молод, поэтому мне нужно выжать из него максимум в течение еще как минимум 10 лет! На сегодня возвращение Доннаруммы в Серию А маловероятно – не только из-за денег, но и из-за спортивного проекта. Кроме "Интера", который вышел в финал Лиги чемпионов, "Милан" и "Ювентус" переживают фазу перестройки. Эти факторы очень важны", – сказал Райола.

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В 2021 году Доннарумма стал предателем в глазах болельщиков "Милана", когда ушел из клуба свободным агентом в "ПСЖ". Несмотря на это, Райола намекает на возможное возвращение вратаря на красно-черную сторону "Сан-Сиро".

"Почему бы и нет? Мы же привезли Погба из "Манчестер Юнайтед" в "Ювентус", а затем снова обратно. Нет ничего невозможного, так что это тоже не исключено. Даже если "Милан" не переживает лучший период, это все равно клуб, который заслуживает уважения. Джиджо всегда будет благодарен "россонери". Они его вырастили и воспитали, у него всегда будет к ним теплое отношение", – сказал Райола.

Напомним, что контракт Доннаруммы с "Пари Сен-Жермен" действует до июня 2026 года.

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Милан Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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