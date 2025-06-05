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Середняк Серии А попрощался с главным тренером. Уже известна потенциальная замена

Италия
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Вероятно, возник конфликт с руководством

Середняк Серии А попрощался с главным тренером. Уже известна потенциальная замена

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Торино" расторг контракт с главным тренером Паоло Ваноли.

"Клуб хотел бы поблагодарить Ваноли и его команду за их преданность делу и самоотверженность, проявленные в этом сезоне, и желает им всего наилучшего в ближайшем будущем", - пишет пресс-служба "гранатовых".

Ранее президент клуба Урбано Каиро высказал разочарование работой 52-летнего специалиста.

Ваноли возглавил "Торино" летом 2024 года, и финишировал с командой на 11-м месте в Серии А. Его преемником на тренерском мостике с высокой вероятностью станет экс-наставник "Лацио" Марко Барони.

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Источник:
Torino
Опубликовал: Александр Бураков
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