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Середняк Серии А попрощался с главным тренером. Уже известна потенциальная замена
Вероятно, возник конфликт с руководством
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"Торино" расторг контракт с главным тренером Паоло Ваноли.
"Клуб хотел бы поблагодарить Ваноли и его команду за их преданность делу и самоотверженность, проявленные в этом сезоне, и желает им всего наилучшего в ближайшем будущем", - пишет пресс-служба "гранатовых".
Ранее президент клуба Урбано Каиро высказал разочарование работой 52-летнего специалиста.
Ваноли возглавил "Торино" летом 2024 года, и финишировал с командой на 11-м месте в Серии А. Его преемником на тренерском мостике с высокой вероятностью станет экс-наставник "Лацио" Марко Барони.
Nota del Club ????— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 5, 2025
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