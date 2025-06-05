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Вице-чемпион Италии презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Италия

Выглядит стильно

Вице-чемпион Италии презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Фото - FC Internazionale Milano - Inter Official Website

Новина українською

Вице-чемпион Италии презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон.

На официальном сайте "Интера" было опубликовано изображение домашней формы от Nike на сезон 2025/26, выполненной в традиционных для клуба цветах, однако с не совсем стандартным дизайном, который подчеркивает идентичность клуба.

Культовые черно-синие полосы на футболке формируют слово "Интер", которое тонко скрыто в этом простом узоре.

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В этой форме "Интер" дебютирует на клубном чемпионате мира 2025 года, а футболка поступит в продажу с 5-го июня.

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Источник:
FC Internazionale Milano
Опубликовал: Андрей Журба
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