Вице-чемпион Италии презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон.

На официальном сайте "Интера" было опубликовано изображение домашней формы от Nike на сезон 2025/26, выполненной в традиционных для клуба цветах, однако с не совсем стандартным дизайном, который подчеркивает идентичность клуба.

Культовые черно-синие полосы на футболке формируют слово "Интер", которое тонко скрыто в этом простом узоре.

Gli occhi catturano la superficie.

Il cuore le va oltre.

Scopri la Inter Home Kit 25/26 ????#ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 5, 2025

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этой форме "Интер" дебютирует на клубном чемпионате мира 2025 года, а футболка поступит в продажу с 5-го июня.