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Хочет показать амбиции. Фабрегас назвал свои требования Интеру

Италия

Интересно и закономерно

Хочет показать амбиции. Фабрегас назвал свои требования Интеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Комо" Сеск Фабрегас назвал свои требования "Интеру".

Наставник хочет подписать трёхлетний контракт с "нерадзурри" с возможностью продления и получить гарантии в отношении новых летних трансферов.

Но сначала миланскому клубу нужно убедить "Комо" отпустить своего тренера. Сообщается, что два клуба и тренер так или иначе решат этот вопрос в ближайшие часы.

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Напомним, что Симоне Индзаги ушёл из "Интера" и 4 июня стал тренером саудовского "Аль-Хиляля".

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Сеск Фабрегас Интер (Милан) Комо (Италия)
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Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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