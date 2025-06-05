Хочет показать амбиции. Фабрегас назвал свои требования Интеру

Тренер "Комо" Сеск Фабрегас назвал свои требования "Интеру".

Наставник хочет подписать трёхлетний контракт с "нерадзурри" с возможностью продления и получить гарантии в отношении новых летних трансферов.

Но сначала миланскому клубу нужно убедить "Комо" отпустить своего тренера. Сообщается, что два клуба и тренер так или иначе решат этот вопрос в ближайшие часы.

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Напомним, что Симоне Индзаги ушёл из "Интера" и 4 июня стал тренером саудовского "Аль-Хиляля".