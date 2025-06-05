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Хочет показать амбиции. Фабрегас назвал свои требования Интеру
Интересно и закономерно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Комо" Сеск Фабрегас назвал свои требования "Интеру".
Наставник хочет подписать трёхлетний контракт с "нерадзурри" с возможностью продления и получить гарантии в отношении новых летних трансферов.
Но сначала миланскому клубу нужно убедить "Комо" отпустить своего тренера. Сообщается, что два клуба и тренер так или иначе решат этот вопрос в ближайшие часы.
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Напомним, что Симоне Индзаги ушёл из "Интера" и 4 июня стал тренером саудовского "Аль-Хиляля".
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Источник:Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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