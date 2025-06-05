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Экс-тренер Лацио официально возглавил клуб из Турина

Италия
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Замена была найдена довольно быстро

Экс-тренер Лацио официально возглавил клуб из Турина

Фото - Torino Football Club

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Бывший главный тренер "Лацио" возглавил клуб из Турина.

На официальном сайте "Торино" сообщается, что Марко Барони станет наставником их команды в следующем сезоне, приступив к работе с 1-го июля 2025 года. Его контракт с клубом рассчитан на два года.

В прошлом сезоне "быки" заняли 11-е место в чемпионате Италии, поэтому накануне руководство клуба решило уволить Паоло Ваноли с этой должности. На его место придет опытный 61-летний итальянский специалист.

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Напомним, что "Лацио" в сезоне 2024/25 под руководством Марко Барони заняло седьмое место в турнирной таблице Серии А.

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Источник:
Torino Football Club
Опубликовал: Андрей Журба
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