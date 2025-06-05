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Интер подобрал альтернативные варианты тренеров на случай отказа приоритетного наставника
Хорошие варианты
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" подобрал альтернативные варианты тренеров на случай отказа приоритетного наставника.
По информации Football Italia, "нерадзурри" рассматривают Патрика Виейра и Кристиана Киву основными вариантами, если "Интеру" не удастся договориться с Сеском Фабрегасом и "Комо".
В данный момент Патрик Виейра возглавляет "Дженоа", в котором играет украинец Руслан Малиновский. Кристиан Киву возглавляет "Парму" с февраля 2025 года.
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Заметим, что Киву уже работал в "Интере" - с июля 2021 года по июнь 2024 года.
К слову, Симоне Индзаги ушёл на днях из миланского клуба и возглавил саудовский "Аль-Хиляль".
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