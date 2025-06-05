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Президент Комо заявил, что Сеск Фабрегас не покинет команду ради работы в Интере

Италия

Между клубами состоялся короткий, но очень содержательный разговор

Президент Комо заявил, что Сеск Фабрегас не покинет команду ради работы в Интере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Комо" Мирван Суварсо заявил, что Сеск Фабрегас не покинет команду ради работы в "Интере".

"Мы сообщили непосредственно президенту "Интера" о нашем отказе в том, чтобы их клуб провел переговоры с Сеском Фабрегасом, что было признано с вежливостью и взаимоуважением с их стороны. Мы относимся к слухам, которые появлялись в СМИ, как к чистой фантазии. Заметим, что Сеск Фабрегас никогда не хотел покинуть клуб".

Ранее сообщалось о том, что Сеск Фабрегас является одним из главных кандидатов на роль нового тренера "Интера".

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Напомним, что по итогам сезона 2024/25 "Комо" под руководством Сеска Фабрегаса занял 10-е место в Серии А.

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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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