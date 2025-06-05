Ключевой защитник Милана может продолжить карьеру в АПЛ

Как сообщает TBR Football, "Кристал Пэлас" рассматривает возможность подписания защитника "Милана" Фикайо Томори как потенциальной замены для Марка Гехи, контракт которого истекает уже через год.

Томори стал ключевой фигурой в обороне "Милана" после перехода из "Челси". Его стабильная игра привлекла внимание клубов АПЛ, и возвращение на родину выглядит вполне реальным. "Пэлас" ищет надежного защитника, который сможет заменить Гехи в случае его ухода летом. Возможный трансфер Томори не только компенсирует потерю, но и добавит обороне "орлов" лидерских качеств и опыта выступлений в еврокубках.

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Оливер Гласнер, который в 2025 году принес клубу первую в истории победу в Кубке Англии, стремится построить команду, способную бороться на нескольких фронтах, включая Лигу Европы. Поэтому в клубе хотят определиться с будущим Гехи уже этим летом, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году, когда он станет свободным агентом.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Томори провел 35 матчей за "Милан" во всех турнирах, отдав 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.