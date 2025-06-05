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Ключевой защитник Милана может продолжить карьеру в АПЛ
Возвращение на родину
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает TBR Football, "Кристал Пэлас" рассматривает возможность подписания защитника "Милана" Фикайо Томори как потенциальной замены для Марка Гехи, контракт которого истекает уже через год.
Томори стал ключевой фигурой в обороне "Милана" после перехода из "Челси". Его стабильная игра привлекла внимание клубов АПЛ, и возвращение на родину выглядит вполне реальным. "Пэлас" ищет надежного защитника, который сможет заменить Гехи в случае его ухода летом. Возможный трансфер Томори не только компенсирует потерю, но и добавит обороне "орлов" лидерских качеств и опыта выступлений в еврокубках.
Оливер Гласнер, который в 2025 году принес клубу первую в истории победу в Кубке Англии, стремится построить команду, способную бороться на нескольких фронтах, включая Лигу Европы. Поэтому в клубе хотят определиться с будущим Гехи уже этим летом, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году, когда он станет свободным агентом.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Томори провел 35 матчей за "Милан" во всех турнирах, отдав 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
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