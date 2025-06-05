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Интеру предложили рассмотреть вариант с назначением экс-тренера Ювентуса
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интеру" предложили рассмотреть вариант с назначением экс-тренера "Ювентуса".
Как сообщил журналист Николо Скира, в течение нескольких последних часов руководству "нерадзурри" было предложено рассмотреть кандидатуру Тьяго Мотты на роль нового главного тренера команды после того, как ушел Симоне Индзаги.
Напомним, что 42-летний итальянский специалист имеет опыт работы в Серии А, поработав в четырех клубах: "Дженоа", "Специи", "Болонье" и "Ювентусе", из которого он был уволен в конце марта 2025 года из-за неудачных результатов.
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Также отметим, что "Ювентус" под руководством Тьяго Мотты одержал 18 побед, 16 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений в 42 матчах во всех турнирах.
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