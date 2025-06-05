  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интеру предложили рассмотреть вариант с назначением экс-тренера Ювентуса

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интеру предложили рассмотреть вариант с назначением экс-тренера Ювентуса

Италия

Интересно

Интеру предложили рассмотреть вариант с назначением экс-тренера Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интеру" предложили рассмотреть вариант с назначением экс-тренера "Ювентуса".

Как сообщил журналист Николо Скира, в течение нескольких последних часов руководству "нерадзурри" было предложено рассмотреть кандидатуру Тьяго Мотты на роль нового главного тренера команды после того, как ушел Симоне Индзаги.

Напомним, что 42-летний итальянский специалист имеет опыт работы в Серии А, поработав в четырех клубах: "Дженоа", "Специи", "Болонье" и "Ювентусе", из которого он был уволен в конце марта 2025 года из-за неудачных результатов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также отметим, что "Ювентус" под руководством Тьяго Мотты одержал 18 побед, 16 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений в 42 матчах во всех турнирах.

Читайте такжеПрезидент Комо заявил, что Сеск Фабрегас не покинет команду ради работы в Интере
По теме
yellow-arrow
Ключевой защитник Милана может продолжить карьеру в АПЛ
yellow-arrow
Президент Комо заявил, что Сеск Фабрегас не покинет команду ради работы в Интере
yellow-arrow
Интер подобрал альтернативные варианты тренеров на случай отказа приоритетного наставника
Ювентус (Турин) Тьяго Мотта Интер (Милан)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости