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Главным тренером Интера может стать экс-игрок клуба

Италия

Ранее он работал с молодежными командами

Главным тренером Интера может стать экс-игрок клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главным тренером миланского "Интера" может стать экс-игрок клуба.

Согласно информации от авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство "нерадзурри" ведет переговоры с Кристианом Киву, который возглавляет "Парму". Представители вице-чемпионов Италии обратились к "крестоносцам" с просьбой начать процесс переговоров с 44-летним румынским специалистом после отказа от Сеска Фабрегаса из "Комо".

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В сезоне 2024/25 "Парма" под руководством Кристиана Киву провела 13 матчей в чемпионате Италии, в которых было одержано 3 победы (7 ничьих и 3 поражения), и сохранила прописку в Серии А, заняв итоговое 16-е место в турнирной таблице.

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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Андрей Журба
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