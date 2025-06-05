Саудовский клуб ведет переговоры с Наполи о трансфере звездного форварда

Саудовский клуб ведет переговоры с "Наполи" по трансферу звездного форварда.

Как сообщил журналист Николо Скира, между представителями "Аль-Хиляля" и "Наполи" продолжаются переговоры относительно подписания Виктора Осимхена этим летом. Нигерийскому нападающему был предложен контракт до конца июня 2028 года с огромной зарплатой, чтобы убедить 26-летнего футболиста присоединиться к ним.

Отмечается, что "Галатасарай", за который Осимхен провел прошлый сезон на правах аренды, также заинтересован в его подписании и сохраняет шансы, но турецкий клуб понимает, что их финансовые возможности значительно ниже.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2024/25 Виктор Осимхен забил 37 голов и отдал 8 ассистов в 41 матче за "Галатасарай" во всех турнирах.