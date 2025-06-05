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Саудовский клуб ведет переговоры с Наполи о трансфере звездного форварда
На него претендуют несколько команд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский клуб ведет переговоры с "Наполи" по трансферу звездного форварда.
Как сообщил журналист Николо Скира, между представителями "Аль-Хиляля" и "Наполи" продолжаются переговоры относительно подписания Виктора Осимхена этим летом. Нигерийскому нападающему был предложен контракт до конца июня 2028 года с огромной зарплатой, чтобы убедить 26-летнего футболиста присоединиться к ним.
Отмечается, что "Галатасарай", за который Осимхен провел прошлый сезон на правах аренды, также заинтересован в его подписании и сохраняет шансы, но турецкий клуб понимает, что их финансовые возможности значительно ниже.
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В сезоне 2024/25 Виктор Осимхен забил 37 голов и отдал 8 ассистов в 41 матче за "Галатасарай" во всех турнирах.
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