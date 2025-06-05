  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Опытный тренер приближается к возвращению в Италию

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Опытный тренер приближается к возвращению в Италию

Италия

В прошлом сезоне он работал в Саудовской Аравии

Опытный тренер приближается к возвращению в Италию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опытный тренер приближается к возвращению в Италию.

Как сообщил журналист Николо Скира, новым наставником "Фиорентины" может стать Стефано Пиоли, который уже работал с этим клубом в период с июля 2017 года по апрель 2019 года. Сейчас между сторонами продолжаются переговоры.

Считается, что его работа с "Аль-Насром", которая началась в сентябре прошлого года, подходит к своему завершению, поэтому руководство "фиалок" решило обратиться к 59-летнему итальянскому специалисту с предложением возглавить команду.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

До этого Пиоли также работал с "Интером" и "Миланом", с которым в сезоне 2021/22 он выиграл титул чемпиона Серии А.

Читайте такжеГлавным тренером Интера может стать экс-игрок клуба
По теме
yellow-arrow
Стало известно, когда Модрич может пройти медицинское обследование в Милане
yellow-arrow
Аль-Хиляль сделал предложение Наполи по поводу их звездного форварда - Романо
yellow-arrow
Вингер Ливерпуля попал в сферу интересов чемпионов Италии
Стефано Пиоли Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости