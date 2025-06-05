Опытный тренер приближается к возвращению в Италию.

Как сообщил журналист Николо Скира, новым наставником "Фиорентины" может стать Стефано Пиоли, который уже работал с этим клубом в период с июля 2017 года по апрель 2019 года. Сейчас между сторонами продолжаются переговоры.

Считается, что его работа с "Аль-Насром", которая началась в сентябре прошлого года, подходит к своему завершению, поэтому руководство "фиалок" решило обратиться к 59-летнему итальянскому специалисту с предложением возглавить команду.

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До этого Пиоли также работал с "Интером" и "Миланом", с которым в сезоне 2021/22 он выиграл титул чемпиона Серии А.