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Опытный тренер приближается к возвращению в Италию
В прошлом сезоне он работал в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный тренер приближается к возвращению в Италию.
Как сообщил журналист Николо Скира, новым наставником "Фиорентины" может стать Стефано Пиоли, который уже работал с этим клубом в период с июля 2017 года по апрель 2019 года. Сейчас между сторонами продолжаются переговоры.
Считается, что его работа с "Аль-Насром", которая началась в сентябре прошлого года, подходит к своему завершению, поэтому руководство "фиалок" решило обратиться к 59-летнему итальянскому специалисту с предложением возглавить команду.
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До этого Пиоли также работал с "Интером" и "Миланом", с которым в сезоне 2021/22 он выиграл титул чемпиона Серии А.
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