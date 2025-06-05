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Аль-Хиляль сделал предложение Наполи по поводу их звездного форварда - Романо

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Аль-Хиляль сделал предложение Наполи по поводу их звездного форварда - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аль-Хиляль" сделал предложение итальянскому "Наполи" по поводу трансфера их нападающего Виктора Осимхена. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Предложение составляет 65 миллионов евро фиксированной суммы плюс 5 миллионов евро в виде дополнительных выплат. Теперь решение остается за итальянским клубом.

"Аль-Хиляль" уже связался с самим Осимхеном по поводу возможной зарплаты и личных условий контракта.

В сезоне 2024/25 Виктор, выступавший за "Галатасарай" на правах аренды, забил 37 голов и отдал 8 ассистов в 41 матче во всех турнирах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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