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Аль-Хиляль сделал предложение Наполи по поводу их звездного форварда - Романо
Ждем дальнейшего развития событий
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Хиляль" сделал предложение итальянскому "Наполи" по поводу трансфера их нападающего Виктора Осимхена. Об этом пишет Фабрицио Романо.
Предложение составляет 65 миллионов евро фиксированной суммы плюс 5 миллионов евро в виде дополнительных выплат. Теперь решение остается за итальянским клубом.
"Аль-Хиляль" уже связался с самим Осимхеном по поводу возможной зарплаты и личных условий контракта.
В сезоне 2024/25 Виктор, выступавший за "Галатасарай" на правах аренды, забил 37 голов и отдал 8 ассистов в 41 матче во всех турнирах.
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