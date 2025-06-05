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Стало известно, когда Модрич может пройти медицинское обследование в Милане

Италия
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Милан готовится к медосмотру Модрича уже на следующей неделе

Стало известно, когда Модрич может пройти медицинское обследование в Милане

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" планирует провести начальную часть медицинского обследования полузащитника Луки Модрича уже на следующей неделе в Хорватии. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Отмечается, что обследование состоится после завершения международных матчей, если график будет согласован с самим Модричем.

Ожидается, что Лука, чей контракт с "Реалом" заканчивается этим летом, подпишет с "Миланом" однолетний контракт с опцией продления до июня 2027 года.

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Лука Модрич Милан
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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