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Стало известно, когда Модрич может пройти медицинское обследование в Милане
Милан готовится к медосмотру Модрича уже на следующей неделе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" планирует провести начальную часть медицинского обследования полузащитника Луки Модрича уже на следующей неделе в Хорватии. Об этом пишет Фабрицио Романо.
Отмечается, что обследование состоится после завершения международных матчей, если график будет согласован с самим Модричем.
Ожидается, что Лука, чей контракт с "Реалом" заканчивается этим летом, подпишет с "Миланом" однолетний контракт с опцией продления до июня 2027 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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