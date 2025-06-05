Стало известно, когда Модрич может пройти медицинское обследование в Милане

"Милан" планирует провести начальную часть медицинского обследования полузащитника Луки Модрича уже на следующей неделе в Хорватии. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Отмечается, что обследование состоится после завершения международных матчей, если график будет согласован с самим Модричем.

Ожидается, что Лука, чей контракт с "Реалом" заканчивается этим летом, подпишет с "Миланом" однолетний контракт с опцией продления до июня 2027 года.