  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Авторитетный инсайдер рассказал, кто станет новым главным тренером Интера

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Авторитетный инсайдер рассказал, кто станет новым главным тренером Интера

Италия

Вскоре об этом будет объявлено официально

Авторитетный инсайдер рассказал, кто станет новым главным тренером Интера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный инсайдер рассказал, кто возглавит миланский "Интер" после того, как Симоне Индзаги покинул клуб.

По информации от Фабрицио Романо, новым главным тренером "нерадзурри" станет Кристиан Киву, договорившись о подписании контракта сроком на два года, то есть до конца июня 2027 года.

Отметим, что 44-летний румынский специалист является бывшим игроком "Интера", выступая за этот клуб в период с 2007 по 2014 год. После завершения карьеры он работал с молодежными командами "нерадзурри". В конце прошлого сезона он возглавил "Парму", проведя 13 матчей во главе команды в чемпионате Италии (3 победы, 7 ничьих и 3 поражения).

Ранее "Интер" пытался договориться с Сеском Фабрегасом, но "Комо" отказал им в переговорах со своим тренером.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в сезоне 2024/25 "Интер" не выиграл ни одного трофея. Команда под руководством Симоне Индзаги заняла второе место в Серии А, вылетела в Кубке Италии от "Милана" в полуфинале и проиграла "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Экс-наставник Довбика в Роме может возглавить Аталанту
yellow-arrow
Наполи и РБ Лейпциг вступили в борьбу за легионера Шахтера. Кто из них ближе к цели?
yellow-arrow
Стало известно, когда Модрич может пройти медицинское обследование в Милане
Кристиан Киву Интер (Милан) Парма
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости