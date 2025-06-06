Авторитетный инсайдер рассказал, кто станет новым главным тренером Интера

Авторитетный инсайдер рассказал, кто возглавит миланский "Интер" после того, как Симоне Индзаги покинул клуб.

По информации от Фабрицио Романо, новым главным тренером "нерадзурри" станет Кристиан Киву, договорившись о подписании контракта сроком на два года, то есть до конца июня 2027 года.

Отметим, что 44-летний румынский специалист является бывшим игроком "Интера", выступая за этот клуб в период с 2007 по 2014 год. После завершения карьеры он работал с молодежными командами "нерадзурри". В конце прошлого сезона он возглавил "Парму", проведя 13 матчей во главе команды в чемпионате Италии (3 победы, 7 ничьих и 3 поражения).

Ранее "Интер" пытался договориться с Сеском Фабрегасом, но "Комо" отказал им в переговорах со своим тренером.

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Напомним, что в сезоне 2024/25 "Интер" не выиграл ни одного трофея. Команда под руководством Симоне Индзаги заняла второе место в Серии А, вылетела в Кубке Италии от "Милана" в полуфинале и проиграла "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.