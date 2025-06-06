Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Авторитетный инсайдер рассказал, кто станет новым главным тренером Интера
Вскоре об этом будет объявлено официально
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер рассказал, кто возглавит миланский "Интер" после того, как Симоне Индзаги покинул клуб.
По информации от Фабрицио Романо, новым главным тренером "нерадзурри" станет Кристиан Киву, договорившись о подписании контракта сроком на два года, то есть до конца июня 2027 года.
Отметим, что 44-летний румынский специалист является бывшим игроком "Интера", выступая за этот клуб в период с 2007 по 2014 год. После завершения карьеры он работал с молодежными командами "нерадзурри". В конце прошлого сезона он возглавил "Парму", проведя 13 матчей во главе команды в чемпионате Италии (3 победы, 7 ничьих и 3 поражения).
Ранее "Интер" пытался договориться с Сеском Фабрегасом, но "Комо" отказал им в переговорах со своим тренером.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в сезоне 2024/25 "Интер" не выиграл ни одного трофея. Команда под руководством Симоне Индзаги заняла второе место в Серии А, вылетела в Кубке Италии от "Милана" в полуфинале и проиграла "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Стало известно, изменится ли положение Лунина в Реале с приходом Алонсо
- Испания перестреляла Францию, исторический день для Узбекистана и Иордании и новый тренер для ЛНЗ. Главные новости за 5 июня
- Уже 5 сборных после квалификации в Азии получили путевки на Мундиаль
- Лупашко: Из Европы был интерес - мне звонили из Италии
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты