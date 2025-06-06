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Экс-наставник Довбика в Роме может возглавить Аталанту

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Экс-наставник Довбика в Роме может возглавить Аталанту

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-наставник Артема Довбика в "Роме" может вскоре возглавить "Аталанту".

Как сообщает журналист Николо Скира, новым главным тренером бергамасков станет Иван Юрич, который находится в шаге от согласования условий личного контракта с клубом.

Ранее появлялась информация о том, что руководство "Аталанты" предлагает Юричу контракт до конца июня 2027 года с опцией продления на еще один сезон, а по этому соглашению хорват будет получать около 2 миллионов евро в год.

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Напомним, что последним местом работы Ивана Юрича был "Саутгемптон", где 49-летний хорватский специалист работал в период с декабря 2024 по май 2025 года. Под его руководством "святые" вылетели в Чемпионшип.

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Аталанта (Бергамо) Иван Юрич
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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