Экс-наставник Довбика в Роме может возглавить Аталанту

Экс-наставник Артема Довбика в "Роме" может вскоре возглавить "Аталанту".

Как сообщает журналист Николо Скира, новым главным тренером бергамасков станет Иван Юрич, который находится в шаге от согласования условий личного контракта с клубом.

Ранее появлялась информация о том, что руководство "Аталанты" предлагает Юричу контракт до конца июня 2027 года с опцией продления на еще один сезон, а по этому соглашению хорват будет получать около 2 миллионов евро в год.

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Напомним, что последним местом работы Ивана Юрича был "Саутгемптон", где 49-летний хорватский специалист работал в период с декабря 2024 по май 2025 года. Под его руководством "святые" вылетели в Чемпионшип.