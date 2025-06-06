  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан нацелился на подписание бывшей звезды Ювентуса

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан нацелился на подписание бывшей звезды Ювентуса

Италия

Все из-за тренера

Милан нацелился на подписание бывшей звезды Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" ожидает скорого завершения трансфера Луки Модрича, однако это не будет последним шагом в укреплении средней линии. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, следующей целью "россонери" является Адриен Рабьо из "Марселя".

Читайте такжеСтало известно, когда Модрич может пройти медицинское обследование в Милане

Француз уже работал с новым наставником миланцев Массимилиано Аллегри в "Ювентусе", и тренер высоко оценивает его, имея с ним хорошие отношения. Рабьо покинул туринский клуб прошлым летом на правах свободного агента, но после сильного первого сезона во Франции может снова вернуться в Италию. "Милан" получит существенную прибыль от продажи Тиджани Рейндерса, а выкупить Рабйо можно будет всего за 10,5 миллионов евро. Если же трансфер не состоится, "Милан" переключится на Матео Гендузи или Николо Ровеллу из "Лацио".

Читайте такжеАдриен Рабьо рассказал, поддерживает ли он связь с Массимилиано Аллегри

Добавим, что в сезоне 2024/25 Рабйо провел 31 матч за "Марсель" во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 6 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Звезда Болоньи может продолжить карьеру в итальянском гранде
yellow-arrow
Экс-наставник Довбика в Роме может возглавить Аталанту
yellow-arrow
Авторитетный инсайдер рассказал, кто станет новым главным тренером Интера
Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Марсель Милан Адриен Рабьо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости