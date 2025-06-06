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Милан нацелился на подписание бывшей звезды Ювентуса
Все из-за тренера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" ожидает скорого завершения трансфера Луки Модрича, однако это не будет последним шагом в укреплении средней линии. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, следующей целью "россонери" является Адриен Рабьо из "Марселя".
Француз уже работал с новым наставником миланцев Массимилиано Аллегри в "Ювентусе", и тренер высоко оценивает его, имея с ним хорошие отношения. Рабьо покинул туринский клуб прошлым летом на правах свободного агента, но после сильного первого сезона во Франции может снова вернуться в Италию. "Милан" получит существенную прибыль от продажи Тиджани Рейндерса, а выкупить Рабйо можно будет всего за 10,5 миллионов евро. Если же трансфер не состоится, "Милан" переключится на Матео Гендузи или Николо Ровеллу из "Лацио".
Добавим, что в сезоне 2024/25 Рабйо провел 31 матч за "Марсель" во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 6 ассистов.
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