Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан склоняется к подписанию форварда Ювентуса
Его трансфер является одним из желаний Аллегри
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" склоняется к подписанию форварда "Ювентуса".
Как сообщил журналист Даниэле Лонго из издания Calciomercato, руководство "россонери" серьезно рассматривает вариант с трансфером Душана Влаховича этим летом, но его высокая зарплата может стать главным препятствием. Также одним из кандидатов на усиление атаки "Милана" является Матео Ретеги из "Аталанты".
Отмечается, что сейчас между клубами не ведутся переговоры, и в "Ювентусе" понимают, что Влахович действительно может покинуть команду, ведь его действующий контракт со "старой синьорой" рассчитан до конца июня 2026 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что Душан Влахович забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 41 матче за "Ювентус" во всех турнирах в сезоне 2024/25.
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Стало известно, изменится ли положение Лунина в Реале с приходом Алонсо
- Испания перестреляла Францию, исторический день для Узбекистана и Иордании и новый тренер для ЛНЗ. Главные новости за 5 июня
- Стало известно, сколько будет зарабатывать Индзаги в Аль-Хиляли за сезон
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей