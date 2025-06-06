"Милан" склоняется к подписанию форварда "Ювентуса".

Как сообщил журналист Даниэле Лонго из издания Calciomercato, руководство "россонери" серьезно рассматривает вариант с трансфером Душана Влаховича этим летом, но его высокая зарплата может стать главным препятствием. Также одним из кандидатов на усиление атаки "Милана" является Матео Ретеги из "Аталанты".

Отмечается, что сейчас между клубами не ведутся переговоры, и в "Ювентусе" понимают, что Влахович действительно может покинуть команду, ведь его действующий контракт со "старой синьорой" рассчитан до конца июня 2026 года.

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Добавим, что Душан Влахович забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 41 матче за "Ювентус" во всех турнирах в сезоне 2024/25.