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Звезда Болоньи может продолжить карьеру в итальянском гранде
Его хочет видеть тренер команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отсутствие реальных альтернатив после провалов с Антонио Конте и Джан Пьеро Гасперини побуждает "Ювентус" пересмотреть отношение к главному тренеру команды Игорю Тудору. К тому же именно он вывел команду в Лигу чемпионов, а расторжение контракта до 30 июля обошлось бы клубу в немалую сумму.
Поскольку Тудор все ближе к тому, чтобы остаться в "Ювентусе", он начал выдвигать свои трансферные пожелания. По информации La Gazzetta dello Sport, следующим шагом хорвата станет просьба построить команду в соответствии с его игровыми идеями. Первым желаемым усилением является Дан Ндойе – вингер "Болоньи".
Приобрести его будет непросто: 24-летний швейцарец также попал в сферу интересов "Наполи", "Интера" и "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что "Болонья" оценивает игрока в 40 миллионов евро – это существенная прибыль, ведь клуб приобрел его два года назад у "Базеля" всего за 9 миллионов.
Добавим, что в сезоне 2024/25 на счету Ндойе 9 голов и 6 ассистов в 41 матче за "Болонью" во всех турнирах.
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