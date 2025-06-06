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Бавария предлагает 60 миллионов евро за главную звезду Милана

Италия

Итальянский клуб требует не менее 100 миллионов евро

Бавария предлагает 60 миллионов евро за главную звезду Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Действующие чемпионы Бундеслиги намерены приобрести главную звезду "Милана".

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Николо Скиры, на следующей неделе между представителями "Милана" и мюнхенской "Баварии" состоятся переговоры о возможном трансфере Рафаэля Леау. Сейчас "красные" готовы предложить итальянцам 60 миллионов евро за 25-летнего португальца, а "россонери" требуют 100 миллионов.

Также отмечается, что "Бавария" может добавить одного из своих игроков в сделку о трансфере.

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В сезоне 2024/25 Рафаэль Леау забил 12 голов и отдал 13 ассистов в 50 матчах за "Милан" во всех турнирах. По версии авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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