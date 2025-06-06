Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария предлагает 60 миллионов евро за главную звезду Милана
Итальянский клуб требует не менее 100 миллионов евро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Действующие чемпионы Бундеслиги намерены приобрести главную звезду "Милана".
Согласно эксклюзивной информации от журналиста Николо Скиры, на следующей неделе между представителями "Милана" и мюнхенской "Баварии" состоятся переговоры о возможном трансфере Рафаэля Леау. Сейчас "красные" готовы предложить итальянцам 60 миллионов евро за 25-летнего португальца, а "россонери" требуют 100 миллионов.
Также отмечается, что "Бавария" может добавить одного из своих игроков в сделку о трансфере.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В сезоне 2024/25 Рафаэль Леау забил 12 голов и отдал 13 ассистов в 50 матчах за "Милан" во всех турнирах. По версии авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 75 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Оболонь официально объявила об уходе главного тренера
- Стало известно, изменится ли положение Лунина в Реале с приходом Алонсо
- Стало известно, сколько будет зарабатывать Индзаги в Аль-Хиляли за сезон
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей