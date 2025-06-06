  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан готов подписать опытного экс-полузащитника Арсенала

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан готов подписать опытного экс-полузащитника Арсенала

Италия

Игрок летом может сменить клубную прописку

Милан готов подписать опытного экс-полузащитника Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" готов подписать опытного экс-полузащитника "Арсенала".

Как сообщают источники издания La Repubblica, после того, как "россонери" почти закрыли сделку о подписании Луки Модрича, к их команде может присоединиться еще один опытный игрок, чтобы усилить центр поля — 32-летний Гранит Джака из леверкузенского "Байера". Между клубами уже были установлены первые контакты, а немцы просят за своего игрока около 15-20 миллионов евро. Его контракт с "фармацевтами" действует до конца июня 2028 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2024/25 Гранит Джака провел 49 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив два гола и отдав 7 ассистов.

Читайте такжеБавария предлагает 60 миллионов евро за главную звезду Милана
По теме
yellow-arrow
Бавария предлагает 60 миллионов евро за главную звезду Милана
yellow-arrow
Милан склоняется к подписанию форварда Ювентуса
yellow-arrow
Звезда Болоньи может продолжить карьеру в итальянском гранде
Гранит Джака Байер (Леверкузен) Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости