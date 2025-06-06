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Милан готов подписать опытного экс-полузащитника Арсенала
Игрок летом может сменить клубную прописку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" готов подписать опытного экс-полузащитника "Арсенала".
Как сообщают источники издания La Repubblica, после того, как "россонери" почти закрыли сделку о подписании Луки Модрича, к их команде может присоединиться еще один опытный игрок, чтобы усилить центр поля — 32-летний Гранит Джака из леверкузенского "Байера". Между клубами уже были установлены первые контакты, а немцы просят за своего игрока около 15-20 миллионов евро. Его контракт с "фармацевтами" действует до конца июня 2028 года.
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В сезоне 2024/25 Гранит Джака провел 49 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив два гола и отдав 7 ассистов.
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