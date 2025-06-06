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Официально: У Довбика в Роме новый главный тренер

Италия
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Джан Пьеро Гасперини возглавил Рому

Официально: У Довбика в Роме новый главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" объявила о назначении Джан Пьеро Гасперини новым главным тренером первой команды.

Специалист подписал трехлетний контракт с итальянским грандом после девяти лет во главе "Аталанты".

"Карьера Гасперини отличается креативной тактикой, преданностью делу и исключительными успехами в развитии игроков", - говорится в заявлении "Ромы".

Напомним, что Джан Пьеро Гасперини возглавил бергамский клуб еще в июле 2016 года. За эти девять лет под его руководством команда выиграла 228 игр в 439 матчах (101 ничья и 110 поражений).

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Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
Рома
Опубликовал: Екатерина Власова
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