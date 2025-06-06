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Официально: У Довбика в Роме новый главный тренер
Джан Пьеро Гасперини возглавил Рому
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" объявила о назначении Джан Пьеро Гасперини новым главным тренером первой команды.
Специалист подписал трехлетний контракт с итальянским грандом после девяти лет во главе "Аталанты".
"Карьера Гасперини отличается креативной тактикой, преданностью делу и исключительными успехами в развитии игроков", - говорится в заявлении "Ромы".
???? Benvenuto a Roma, Mister! ????#ASRoma pic.twitter.com/EgjKFZRBZg— AS Roma (@OfficialASRoma) June 6, 2025
Напомним, что Джан Пьеро Гасперини возглавил бергамский клуб еще в июле 2016 года. За эти девять лет под его руководством команда выиграла 228 игр в 439 матчах (101 ничья и 110 поражений).
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