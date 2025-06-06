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Интер хочет арендовать форварда Манчестер Юнайтед, но клуб настаивает на полноценном трансфере

Италия

Итальянский клуб интересуется Расмусом Хейлундом

Интер хочет арендовать форварда Манчестер Юнайтед, но клуб настаивает на полноценном трансфере

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Миланский "Интер" заинтересован в подписании контракта с нападающим "Манчестер Юнайтед" Расмусом Хейлундом. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, "нерадзурри" уже начали переговоры с "МЮ" о возможной аренде 22-летнего футболиста с правом выкупа. Однако, "красные дьяволы", со своей стороны, предпочитают полноценный трансфер.

Хейлунд в сезоне 2024/25 забил 10 голов и отдал 4 ассиста в 52 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.

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Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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