Интер хочет арендовать форварда Манчестер Юнайтед, но клуб настаивает на полноценном трансфере

Миланский "Интер" заинтересован в подписании контракта с нападающим "Манчестер Юнайтед" Расмусом Хейлундом. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, "нерадзурри" уже начали переговоры с "МЮ" о возможной аренде 22-летнего футболиста с правом выкупа. Однако, "красные дьяволы", со своей стороны, предпочитают полноценный трансфер.

Хейлунд в сезоне 2024/25 забил 10 голов и отдал 4 ассиста в 52 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.