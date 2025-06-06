Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер хочет арендовать форварда Манчестер Юнайтед, но клуб настаивает на полноценном трансфере
Итальянский клуб интересуется Расмусом Хейлундом
Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" заинтересован в подписании контракта с нападающим "Манчестер Юнайтед" Расмусом Хейлундом. Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, "нерадзурри" уже начали переговоры с "МЮ" о возможной аренде 22-летнего футболиста с правом выкупа. Однако, "красные дьяволы", со своей стороны, предпочитают полноценный трансфер.
Хейлунд в сезоне 2024/25 забил 10 голов и отдал 4 ассиста в 52 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Оболонь не будет искать нового главного тренера - он оказался под боком
- ПСЖ сделал первое предложение по Забарному
- Официально: У Довбика в Роме новый главный тренер
- Гасперини обсудил с Раньери будущее некоторых игроков в Роме. В их числе оказался и Довбик
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000