Аталанта официально нашла замену Гасперини

"Аталанта" официально объявила о назначении хорватского специалиста Ивана Юрича на пост главного тренера команды.

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49-летний наставник подписал с бергамским клубом двухлетний контракт, который будет действовать до 30 июня 2027 года.

Стоит отметить, что в сезоне 2024/25 Юрич тренировал два клуба – итальянскую "Рому" и "Саутгемптон". Английский клуб Иван покинул в апреле.