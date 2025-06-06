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Аталанта официально нашла замену Гасперини
Официально
Getty Images / Global Images Ukraine
"Аталанта" официально объявила о назначении хорватского специалиста Ивана Юрича на пост главного тренера команды.
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49-летний наставник подписал с бергамским клубом двухлетний контракт, который будет действовать до 30 июня 2027 года.
Welcome, Mister Jurić ⚫????#GoAtalantaGo pic.twitter.com/PsGHSHLMER— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 6, 2025
Стоит отметить, что в сезоне 2024/25 Юрич тренировал два клуба – итальянскую "Рому" и "Саутгемптон". Английский клуб Иван покинул в апреле.
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Источник:Аtalanta
Опубликовал: Екатерина Власова
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