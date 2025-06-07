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Наполи близок к продаже своего многострадального форварда

Италия
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Поедет на Ближний Восток?

Наполи близок к продаже своего многострадального форварда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Хиляль" и "Наполи" близки к завершению соглашения по трансферу Виктора Осимхена.

Саудовский клуб, который давно и предметно интересуется нигерийским форвардом, похоже, выходит на финишную прямую к подписанию контракта с игроком "Наполи". Ранее сообщалось, что Осимхену поступило предложение, но Виктор также ждет вариантов с европейского континента.

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В этом сезоне в "Галатасарае" нападающий принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 37 мячей и отдал 8 результативных передач.

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Саудовская Аравия Наполи Виктор Осимхен Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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