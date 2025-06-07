Наполи близок к продаже своего многострадального форварда

"Аль-Хиляль" и "Наполи" близки к завершению соглашения по трансферу Виктора Осимхена.

Саудовский клуб, который давно и предметно интересуется нигерийским форвардом, похоже, выходит на финишную прямую к подписанию контракта с игроком "Наполи". Ранее сообщалось, что Осимхену поступило предложение, но Виктор также ждет вариантов с европейского континента.

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В этом сезоне в "Галатасарае" нападающий принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 37 мячей и отдал 8 результативных передач.