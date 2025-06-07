Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи близок к продаже своего многострадального форварда
Поедет на Ближний Восток?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Хиляль" и "Наполи" близки к завершению соглашения по трансферу Виктора Осимхена.
Саудовский клуб, который давно и предметно интересуется нигерийским форвардом, похоже, выходит на финишную прямую к подписанию контракта с игроком "Наполи". Ранее сообщалось, что Осимхену поступило предложение, но Виктор также ждет вариантов с европейского континента.
В этом сезоне в "Галатасарае" нападающий принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 37 мячей и отдал 8 результативных передач.
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Испания U-21 - Украина U-21 0:1. Украинцы вырывают победу у именитого соперника
- Оболонь не будет искать нового главного тренера - он оказался под боком
- 15-летний украинец подписал контракт с клубом Ла Лиги
- Любенович может вернуться в УПЛ, разгромная победа молодежки, Эпицентр будет играть в Тернополе. Главные новости за 2 июня
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии