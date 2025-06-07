Дженоа продолжит сотрудничество со своим нынешним наставником

Итальянский клуб пролонгировал соглашение со своим наставником.

"Дженоа" и Патрик Виейра достигли соглашения о продлении контракта, срок действия которого истекает в 2026 году. Новое соглашение будет рассчитано до середины 2027 года и будет подписано в ближайшие дни.

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Виейра хотели переманить 3 клуба Серии А, но он остается в "Дженоа".