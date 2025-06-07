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Интер пытается вернуть форварда с опытом игры в чемпионате Италии

Италия

Датчанин на пороге возвращения в Серию А

Интер пытается вернуть форварда с опытом игры в чемпионате Италии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Миланский "Интер" и дальше не оставляет попыток договориться с "Манчестер Юнайтед" по поводу их форварда.

Итальянский клуб сделал неофициальный запрос о подписании Расмуса Хейлунда, в котором говорилось о сумме около 40 миллионов фунтов стерлингов.

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Таким образом, "нерадзурри" и дальше продолжают "расшатывать" ситуацию и следить за реакцией английского клуба.

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Интер (Милан) АПЛ Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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