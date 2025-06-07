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Интер пытается вернуть форварда с опытом игры в чемпионате Италии
Датчанин на пороге возвращения в Серию А
Getty Images / Global Images Ukraine
Миланский "Интер" и дальше не оставляет попыток договориться с "Манчестер Юнайтед" по поводу их форварда.
Итальянский клуб сделал неофициальный запрос о подписании Расмуса Хейлунда, в котором говорилось о сумме около 40 миллионов фунтов стерлингов.
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Таким образом, "нерадзурри" и дальше продолжают "расшатывать" ситуацию и следить за реакцией английского клуба.
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Источник:Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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