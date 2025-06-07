Интер пытается вернуть форварда с опытом игры в чемпионате Италии

Миланский "Интер" и дальше не оставляет попыток договориться с "Манчестер Юнайтед" по поводу их форварда.

Итальянский клуб сделал неофициальный запрос о подписании Расмуса Хейлунда, в котором говорилось о сумме около 40 миллионов фунтов стерлингов.

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Таким образом, "нерадзурри" и дальше продолжают "расшатывать" ситуацию и следить за реакцией английского клуба.