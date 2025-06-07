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В планах Милана пригласить сразу несколько звёзд
Согласится ли игрок принять новый вызов?
Фото: Imago
"Милан" проявил интерес к полузащитнику "Байера" из Леверкузена Гранита Джаки.
Итальянский клуб после слухов об устной договоренности с Лукой Модричем хочет пригласить ещё одного опытного исполнителя в центр поля. Однако подписать швейцарца будет нелегко, потому что его контракт с "фармацевтами" действует до 30 июня 2028 года, а цена, по данным портала Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.
Напомним, Гранит Джака известен выступлениями за такие клубы, как "Базель", "Боруссия", Менхенгладбах и лондонский "Арсенал".
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