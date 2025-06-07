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В планах Милана пригласить сразу несколько звёзд

Италия

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В планах Милана пригласить сразу несколько звёзд

Фото: Imago

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"Милан" проявил интерес к полузащитнику "Байера" из Леверкузена Гранита Джаки.

Итальянский клуб после слухов об устной договоренности с Лукой Модричем хочет пригласить ещё одного опытного исполнителя в центр поля. Однако подписать швейцарца будет нелегко, потому что его контракт с "фармацевтами" действует до 30 июня 2028 года, а цена, по данным портала Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

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Напомним, Гранит Джака известен выступлениями за такие клубы, как "Базель", "Боруссия", Менхенгладбах и лондонский "Арсенал".

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Лука Модрич Бундеслига Серия А Гранит Джака Байер (Леверкузен) Милан
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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