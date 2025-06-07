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Возвращение к истокам. Рома изменила свою эмблему

Италия

В новый сезон с новым лого

Возвращение к истокам. Рома изменила свою эмблему

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Римская "Рома", в которой выступает украинец Артем Довбык, решила немного видоизменить свою эмблему.

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Как в последнее время делают все европейские клубы, логотип стал более минималистичным: исчезло название клуба, которое изменилось на короткое ASR (AS Roma), а сама форма "щита" стала уже.

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Серия А Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Денис Снигур
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