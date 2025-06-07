  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Эксфутболист Ювентуса хочет вернуться в Италию

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксфутболист Ювентуса хочет вернуться в Италию

Италия
Обновлено

Известна причина

Эксфутболист Ювентуса хочет вернуться в Италию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерико Кьеза в 2024-м году покинул туринский "Ювентус" и перешел в ряды английского "Ливерпуля". После одного сезона в команде итальянец изъявил желание покинуть коллектив.

Читайте такжеПодводим итоги. Худшие трансферы АПЛ сезона 2024/2025

Понятно, что приоритетом нападающего на это летнее трансферное окно есть возвращение в Италию. Некоторые итальянские клубы уже начали связываться с футболистом, чтобы узнать о потенциальных условиях сделки.


Кьеза любит "Ливерпуль", но ограниченное игровое время является для него проблемой.


Федерико провел за английский клуб всего 14 матчей за сезон, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.

По теме
yellow-arrow
Манчини — об уходе из сборной Италии: Я сожалею об этом решении
yellow-arrow
Возвращение к истокам. Рома изменила свою эмблему
yellow-arrow
В планах Милана пригласить сразу несколько звёзд
Серия А Ливерпуль Федерико Кьеза
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Иван Коломиец
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости