Эксфутболист Ювентуса хочет вернуться в Италию

Федерико Кьеза в 2024-м году покинул туринский "Ювентус" и перешел в ряды английского "Ливерпуля". После одного сезона в команде итальянец изъявил желание покинуть коллектив.

Понятно, что приоритетом нападающего на это летнее трансферное окно есть возвращение в Италию. Некоторые итальянские клубы уже начали связываться с футболистом, чтобы узнать о потенциальных условиях сделки.



Кьеза любит "Ливерпуль", но ограниченное игровое время является для него проблемой.



Федерико провел за английский клуб всего 14 матчей за сезон, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.