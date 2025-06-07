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Эксфутболист Ювентуса хочет вернуться в Италию
Известна причина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Федерико Кьеза в 2024-м году покинул туринский "Ювентус" и перешел в ряды английского "Ливерпуля". После одного сезона в команде итальянец изъявил желание покинуть коллектив.
Понятно, что приоритетом нападающего на это летнее трансферное окно есть возвращение в Италию. Некоторые итальянские клубы уже начали связываться с футболистом, чтобы узнать о потенциальных условиях сделки.
Кьеза любит "Ливерпуль", но ограниченное игровое время является для него проблемой.
Федерико провел за английский клуб всего 14 матчей за сезон, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.
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