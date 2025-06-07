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Манчини — об уходе из сборной Италии: Я сожалею об этом решении
Роберто тренировал сборную Италии с 2018 по 2023 год
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что сожалеет об уходе из национальной команды.
"Если бы была возможность вернуть время назад, я бы не уходил из сборной. Я сожалею об этом решении. Тогда было много недоразумений — если бы я больше общался с президентом, все могло сложиться иначе. Это моя ошибка. Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был остаться. Работать со сборной — одно из лучших ощущений в карьере, а побеждать с ней — еще более особенное", — приводит слова Манчини Tuttosport.
Манчини тренировал сборную Италии с 2018 по 2023 год. Он выиграл Евро-2020 с национальной командой. С августа 2023 года по октябрь 2024 года итальянец возглавлял сборную Саудовской Аравии, с которой расторг контракт по соглашению сторон после серии неудачных результатов.
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