Манчини — об уходе из сборной Италии: Я сожалею об этом решении

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что сожалеет об уходе из национальной команды.

"Если бы была возможность вернуть время назад, я бы не уходил из сборной. Я сожалею об этом решении. Тогда было много недоразумений — если бы я больше общался с президентом, все могло сложиться иначе. Это моя ошибка. Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был остаться. Работать со сборной — одно из лучших ощущений в карьере, а побеждать с ней — еще более особенное", — приводит слова Манчини Tuttosport.