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Манчини — об уходе из сборной Италии: Я сожалею об этом решении

Италия

Роберто тренировал сборную Италии с 2018 по 2023 год

Манчини — об уходе из сборной Италии: Я сожалею об этом решении

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что сожалеет об уходе из национальной команды.

"Если бы была возможность вернуть время назад, я бы не уходил из сборной. Я сожалею об этом решении. Тогда было много недоразумений — если бы я больше общался с президентом, все могло сложиться иначе. Это моя ошибка. Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был остаться. Работать со сборной — одно из лучших ощущений в карьере, а побеждать с ней — еще более особенное", — приводит слова Манчини Tuttosport.

Манчини тренировал сборную Италии с 2018 по 2023 год. Он выиграл Евро-2020 с национальной командой. С августа 2023 года по октябрь 2024 года итальянец возглавлял сборную Саудовской Аравии, с которой расторг контракт по соглашению сторон после серии неудачных результатов.

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Источник:
tuttosport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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