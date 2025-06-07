Моуринью о звонке от Интера: Это большая ложь

После поражения миланского "Интера" в финале Лиги чемпионов Симоне Индзаги покинул команду, так что вопрос о менеджере на следующий сезон для клуба стал довольно актуальным.

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Появлялись слухи, что "Интер" уже звонил известному португальскому специалисту Жозе Моуринью. Однако сам тренер отрицает этот факт:



"Сообщения о том, что Интер звонил мне, не соответствуют действительности. Это большая ложь. Контактов не было".



Напомним, что Жозе Моуринью с прошлого года возглавил турецкий "Фенербахче" и до сих пор тренирует команду.