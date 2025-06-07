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Ювентус и Милан следят за экс-игроком Шахтера. Его текущий клуб еще не договорился о продлении контракта

Италия

Однако, скорее всего, останется в Италии

Ювентус и Милан следят за экс-игроком Шахтера. Его текущий клуб еще не договорился о продлении контракта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фиорентина" продолжает работать над продлением контракта с правым защитником Додо. Об этом сообщает Николо Скира.

Фиалки предложили ему соглашение до 2030 года с зарплатой 2,2 млн евро в год. Однако пока не смогли договориться.

Параллельно “Милан” и “Ювентус” следят за развитием событий. Они хотят пригласить бразильца к себе в команду.

Текущий контракт Додо с "Фиорентиной" подходит к концу летом 2027. Он присоединился к итальянскому клубу в июле 2022 года. Тогда "фиалки" заплатили "Шахтеру" за игрока 15,4 млн евро.

В прошлом сезоне на его счету 46 матчей во всех турнирах, 35 из которых – в Серии А. В 92% поединков чемпионата Италии он выходил в старте.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в 22 миллиона евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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