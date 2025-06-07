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Интер усилился бразильским вингером перед клубным ЧМ

Италия
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Уже официально подтвердили

Интер усилился бразильским вингером перед клубным ЧМ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В мае появилась информация, что миланский клуб планирует подписать бразильца Луиса Энрике из французского "Олимпик Марсель".

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Перед клубным Чемпионатом Мира "Интер" все-таки успел подписать игрока и усилить команду. Информацию подтвердили официально. Футболист присоединится к команде за 22 миллиона евро + 3 миллиона в качестве бонусов. Контракт рассчитан до 2030-го года с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.


Луис Энрике в сезоне 2024-25 сыграл 35 матчей, забил 9 мячей и отдал 10 голевых передач.

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Интер (Милан) Луис Энрике Марсель
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Иван Коломиец
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