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Интер усилился бразильским вингером перед клубным ЧМ
Уже официально подтвердили
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В мае появилась информация, что миланский клуб планирует подписать бразильца Луиса Энрике из французского "Олимпик Марсель".
Перед клубным Чемпионатом Мира "Интер" все-таки успел подписать игрока и усилить команду. Информацию подтвердили официально. Футболист присоединится к команде за 22 миллиона евро + 3 миллиона в качестве бонусов. Контракт рассчитан до 2030-го года с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.
Луис Энрике в сезоне 2024-25 сыграл 35 матчей, забил 9 мячей и отдал 10 голевых передач.
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