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Андреа Пирло назвал самое болезненное поражение в своей карьере

Италия

Легендарный итальянец вспомнил стамбульский финал

Андреа Пирло назвал самое болезненное поражение в своей карьере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Андреа Пирло назвал поражение в финале Лиги чемпионов-2005 самым болезненным. В том матче встретились "Милан" и "Ливерпуль". Англичане проигрывали 0:3 после первого тайма, однако сравняли счет и победили в серии пенальти.

– Говорят, "что нас не убивает – делает сильнее". Какое поражение сильно повлияло на вас как на человека и как на футболиста?

– Сильнее всего на меня повлияло поражение в финале Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле. Это был матч, который мы сыграли практически идеально, однако все завершилось так, что это трудно до сих пор принять.

Боль от того поражения была очень глубокой – не только из-за результата, но и потому, что мы были так близки к чему-то по-настоящему великому, – сказал экс-полузащитник сборной Италии в интервью MightyTips.

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Источник:
mightytips
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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