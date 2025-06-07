Андреа Пирло назвал самое болезненное поражение в своей карьере

Андреа Пирло назвал поражение в финале Лиги чемпионов-2005 самым болезненным. В том матче встретились "Милан" и "Ливерпуль". Англичане проигрывали 0:3 после первого тайма, однако сравняли счет и победили в серии пенальти.

– Говорят, "что нас не убивает – делает сильнее". Какое поражение сильно повлияло на вас как на человека и как на футболиста?

– Сильнее всего на меня повлияло поражение в финале Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле. Это был матч, который мы сыграли практически идеально, однако все завершилось так, что это трудно до сих пор принять.

Боль от того поражения была очень глубокой – не только из-за результата, но и потому, что мы были так близки к чему-то по-настоящему великому, – сказал экс-полузащитник сборной Италии в интервью MightyTips.