  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Sky обнародовал новую информацию о планах Гасперини на Довбика

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Sky обнародовал новую информацию о планах Гасперини на Довбика

Италия

Будут делать ставку на украинца?

Sky обнародовал новую информацию о планах Гасперини на Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини определился с судьбой в команде украинского нападающего Артема Довбика.

Как сообщает Sky, специалист планирует строить игру в атаке вокруг Довбика. Игрок будет иметь ключевую роль.

Читайте такжеВозвращение к истокам. Рома изменила свою эмблему

Кроме этого, Гасперини планирует подписать еще одного форварда, с другими игровыми характеристиками. Напомним, ранее другие СМИ сообщали, что украинец не входит в планы нового тренера.

По теме
yellow-arrow
Андреа Пирло назвал самое болезненное поражение в своей карьере
yellow-arrow
Интер усилился бразильским вингером перед клубным ЧМ
yellow-arrow
Главный тренер сборной Нидерландов оценил переход Рейндерса в Манчестер Сити
Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.sky.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости