Sky обнародовал новую информацию о планах Гасперини на Довбика

Новый главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини определился с судьбой в команде украинского нападающего Артема Довбика.

Как сообщает Sky, специалист планирует строить игру в атаке вокруг Довбика. Игрок будет иметь ключевую роль.

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Кроме этого, Гасперини планирует подписать еще одного форварда, с другими игровыми характеристиками. Напомним, ранее другие СМИ сообщали, что украинец не входит в планы нового тренера.