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Серия А представила календарь на сезон-2025/2026, чемпионат стартует 24 августа
Рома в первом туре будет принимать Болонью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте итальянской Серии А был опубликован календарь предстоящего сезона чемпионата Италии. Сезон-2025/2026 ориентировочно начнется в воскресенье, 24 августа. В 1-м туре чемпион страны "Наполи" встретится с поднявшимся из Серии Б "Сассуоло", "Интер" сыграет с "Торино", а "Рома" Артема Довбика будет принимать в родных стенах "Болонью".
Расписание матчей 1-го тура Серии А сезона-2025/2026:
"Аталанта" - "Пиза";
"Кальяри" – "Фиорентина";
"Комо" - "Лацио";
"Дженоа" – "Лечче";
"Интер" – "Торино";
"Ювентус" – "Парма";
"Милан" – "Кремонезе";
"Рома" – "Болонья";
"Сассуоло" – "Наполи";
"Удинезе" – "Верона".
Отметим, что завершится чемпионат Италии матчами 38-го тура в воскресенье, 24 мая 2026 года.
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