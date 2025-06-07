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Серия А представила календарь на сезон-2025/2026, чемпионат стартует 24 августа

Италия

Рома в первом туре будет принимать Болонью

Серия А представила календарь на сезон-2025/2026, чемпионат стартует 24 августа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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На официальном сайте итальянской Серии А был опубликован календарь предстоящего сезона чемпионата Италии. Сезон-2025/2026 ориентировочно начнется в воскресенье, 24 августа. В 1-м туре чемпион страны "Наполи" встретится с поднявшимся из Серии Б "Сассуоло", "Интер" сыграет с "Торино", а "Рома" Артема Довбика будет принимать в родных стенах "Болонью".

Расписание матчей 1-го тура Серии А сезона-2025/2026:

"Аталанта" - "Пиза";
"Кальяри" – "Фиорентина";
"Комо" - "Лацио";
"Дженоа" – "Лечче";
"Интер" – "Торино";
"Ювентус" – "Парма";
"Милан" – "Кремонезе";
"Рома" – "Болонья";
"Сассуоло" – "Наполи";
"Удинезе" – "Верона".

Отметим, что завершится чемпионат Италии матчами 38-го тура в воскресенье, 24 мая 2026 года.

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Италия Ювентус (Турин) Серия А Интер (Милан) Наполи Милан Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
legaseriea
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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