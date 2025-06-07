Забивал дубль Шахтеру. Милан нашел замену своему лидеру в Нидерландах

“Милан” активно ищет на трансферном рынке замену Тиджани Рейндерсу, который перейдет в “Манчестер Сити”. Как сообщает MilanPress.it, "россонери" рассматривают на позицию центрального полузащитника игрока сборной США и ПСВ Малика Тильмана.

Ожидается, что сумма трансфера составит 25-30 миллионов евро. Однако кроме "Милана" пригласить Тильмана хотят "Байер" и "Рома".

Отметим, что согласно информации инсайдеров, "россонери" должны получить от "Сити" за трансфер Рейндерса до 75 млн евро.

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Малик Тильман – воспитанник академии "Баварии". Он провел семь матчей за первую команду мюнхенцев, в том числе и играл в поединке Лиги чемпионов против "Динамо" в Киеве в ноябре 2021 года. Также выступал на правах аренды за "Рейнджерс" и ПСВ.

С июля 2024 года Тильман является полноценным футболистом энйдховенцев. Его контракт был выкуплен за 12 млн евро, а соглашение подписано к лету 2028 года.

На счету полузащитника в прошлом сезоне 21 результативное действие (16+5) в 34 матчах во всех турнирах. В том числе он оформил дубль в ворота "Шахтера" в ноябрьском поединке ЛЧ.