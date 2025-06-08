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Известны потенциальные кандидаты на замену Спаллетти в сборной
Лучано может быть уволен после матча с Молдовой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Досадный и неудачный старт в отборе на Чемпионат Мира 2026 от сборной Италии заставил серьезно задуматься федерацию о смене тренера. Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти может уйти в отставку после матча со сборной Молдовы.
Уже известны потенциальные кандидаты на замену текущему менеджеру итальянцев. Ими являются Стефано Пиоли и Клаудио Раньери. Как сообщил Николо Скира, второй является фаворитом президента итальянской футбольной федерации Габриэле Гравины.
Отмечаем, что Даниэле Де Росси и Рино Гаттузо не являются основными вариантами, несмотря на многочисленные слухи.
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