Ювентус продлит аренду игрока ПСЖ, – Источник

Как сообщает итальянское издание Sky Italy, туринский "Ювентус" достиг соглашения с "ПСЖ" о продлении аренды Рандаля Коло Муани.

"Зебры" стремятся поскорее закрыть сделку, потому что рассчитывают на помощь француза в играх на Клубном чемпионате мира.

Контракт игрока с "ПСЖ" рассчитан до июня 2028 года, цена по данным сайта Transfermarkt – 30 миллионов евро.