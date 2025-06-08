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Ювентус продлит аренду игрока ПСЖ, – Источник

Италия

Француз останется в Турине?

Ювентус продлит аренду игрока ПСЖ, – Источник

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает итальянское издание Sky Italy, туринский "Ювентус" достиг соглашения с "ПСЖ" о продлении аренды Рандаля Коло Муани.

"Зебры" стремятся поскорее закрыть сделку, потому что рассчитывают на помощь француза в играх на Клубном чемпионате мира.

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Контракт игрока с "ПСЖ" рассчитан до июня 2028 года, цена по данным сайта Transfermarkt – 30 миллионов евро.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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