Рафаэл Леау, вероятно, будет продан Миланом этим летом

Португальский левый вингер "Милана" после неубедительного сезона в итальянском первенстве хочет покинуть Серию А.

Рафаэль Леау считает, что уже давно задержался в составе "россонери" и стремится этим летом сделать следующий шаг в своей карьере, сменив клуб. Интерес к игроку прикован со стороны многих клубов топ-чемпионатов, в том числе таких, как "Челси", "Бавария" и "ПСЖ".

Итальянцы уже готовы рассматривать предложения от 60 миллионов евро, хотя ранее похожее предложение клуб отклонил от мюнхенской "Баварии".

Читайте также Бавария предлагает 60 миллионов евро за главную звезду Милана

В этом сезоне Леау сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и выполнил 13 ассистов.