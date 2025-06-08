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Рафаэл Леау, вероятно, будет продан Миланом этим летом

Италия

Одна из главных звёзд чемпионата больше не хочет играть за клуб

Рафаэл Леау, вероятно, будет продан Миланом этим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Португальский левый вингер "Милана" после неубедительного сезона в итальянском первенстве хочет покинуть Серию А.

Рафаэль Леау считает, что уже давно задержался в составе "россонери" и стремится этим летом сделать следующий шаг в своей карьере, сменив клуб. Интерес к игроку прикован со стороны многих клубов топ-чемпионатов, в том числе таких, как "Челси", "Бавария" и "ПСЖ".

Итальянцы уже готовы рассматривать предложения от 60 миллионов евро, хотя ранее похожее предложение клуб отклонил от мюнхенской "Баварии".

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В этом сезоне Леау сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и выполнил 13 ассистов.

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Бавария (Мюнхен) Серия А Челси (Лондон) Милан Рафаэль Леау
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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