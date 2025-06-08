Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэл Леау, вероятно, будет продан Миланом этим летом
Одна из главных звёзд чемпионата больше не хочет играть за клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский левый вингер "Милана" после неубедительного сезона в итальянском первенстве хочет покинуть Серию А.
Рафаэль Леау считает, что уже давно задержался в составе "россонери" и стремится этим летом сделать следующий шаг в своей карьере, сменив клуб. Интерес к игроку прикован со стороны многих клубов топ-чемпионатов, в том числе таких, как "Челси", "Бавария" и "ПСЖ".
Итальянцы уже готовы рассматривать предложения от 60 миллионов евро, хотя ранее похожее предложение клуб отклонил от мюнхенской "Баварии".
В этом сезоне Леау сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и выполнил 13 ассистов.
Популярное сейчас
- Фиаско сборной Украины, статус-кво Англии и Нидерландов, победы Австрии и Боснии, рекорд Ямаля. Главные новости за 7 июня
- "Одни давят, другие — забивают". Канада — Украина. Обзор послематчевой канадской прессы
- Шахтер может заработать на почти не игравшем за него защитнике около миллиона евро
- Официально: У Довбика в Роме новый главный тренер
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии