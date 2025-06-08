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Ювентус попытается вернуть звёздных итальянцев в Серию А
Пока что нереальные цели
Getty Images / Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" после нескольких сезонов, где клуб не может навязать борьбу за чемпионство, планирует изменить вектор развития.
"Старая Синьора" помнит буквально недавние времена, когда клуб ежесезонно доминировал в Серии А. В составе тогдашнего "Юве" значительную роль играли итальянцы, полностью понимавшие величие и амбиции этого клуба.
Поэтому этим летом руководство хочет сделать акцент на итальянских игроках. В списках на усиление есть Сандро Тонали и Джанлуиджи Доннарумма. Также боссы клуба хотят удержать Андреа Камбязо на следующий сезон.
Конечно, подписание голкипера "ПСЖ" пока выглядит маловероятным, но в Турине уверены, что для Тонали у них найдутся аргументы, чтобы убедить игрока.
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