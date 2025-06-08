Ювентус попытается вернуть звёздных итальянцев в Серию А

Туринский "Ювентус" после нескольких сезонов, где клуб не может навязать борьбу за чемпионство, планирует изменить вектор развития.

"Старая Синьора" помнит буквально недавние времена, когда клуб ежесезонно доминировал в Серии А. В составе тогдашнего "Юве" значительную роль играли итальянцы, полностью понимавшие величие и амбиции этого клуба.

Поэтому этим летом руководство хочет сделать акцент на итальянских игроках. В списках на усиление есть Сандро Тонали и Джанлуиджи Доннарумма. Также боссы клуба хотят удержать Андреа Камбязо на следующий сезон.

Конечно, подписание голкипера "ПСЖ" пока выглядит маловероятным, но в Турине уверены, что для Тонали у них найдутся аргументы, чтобы убедить игрока.