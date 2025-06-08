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Ювентус попытается вернуть звёздных итальянцев в Серию А

Италия

Пока что нереальные цели

Ювентус попытается вернуть звёздных итальянцев в Серию А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Туринский "Ювентус" после нескольких сезонов, где клуб не может навязать борьбу за чемпионство, планирует изменить вектор развития.

"Старая Синьора" помнит буквально недавние времена, когда клуб ежесезонно доминировал в Серии А. В составе тогдашнего "Юве" значительную роль играли итальянцы, полностью понимавшие величие и амбиции этого клуба.

Поэтому этим летом руководство хочет сделать акцент на итальянских игроках. В списках на усиление есть Сандро Тонали и Джанлуиджи Доннарумма. Также боссы клуба хотят удержать Андреа Камбязо на следующий сезон.

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Конечно, подписание голкипера "ПСЖ" пока выглядит маловероятным, но в Турине уверены, что для Тонали у них найдутся аргументы, чтобы убедить игрока.

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Источник:
La gazzetta dello sport
Опубликовал: Денис Снигур
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