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Из-за финансовых проблем клуб, пять лет назад игравший в Серии А, не смог заявиться в Серию С

Италия

Клуб выступал в Серии А с 2017 по 2020 год

Из-за финансовых проблем клуб, пять лет назад игравший в Серии А, не смог заявиться в Серию С

Twitter Atalanta

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СПАЛ не сыграет в Серии C из-за финансовых проблем. Клуб, выступавший в Серии А с 2017 по 2020 год, объявил, что не сможет заявиться в третий по силе дивизион Италии.

"С большим сожалением руководство СПАЛ официально объявляет, что клуб не будет играть в следующем чемпионате Серии C.

За последние четыре года руководство приложило значительные экономические усилия, инвестировав 50 миллионов евро в попытке перезапустить СПАЛ с целью дать Ферраре команду, соответствующую истории и страстям города.

Однако спортивные результаты не оправдали ожиданий и не были пропорциональны уровню инвестиций.

Один из потенциальных партнеров изменил свое мнение после тревожного эпизода, когда несколько месяцев тому назад некоторые "фанаты" жестоко напали на игроков СПАЛ во время тренировки.

Несмотря на некоторые необоснованные заявления, мы не банкроты, и клуб не подал заявление о банкротстве."

По данным Calcio e Finanza, для регистрации в Серии C СПАЛ требовалось предоставить документы о выплате трех миллионов евро, а также гарантии на сумму 700 тысяч евро. Вместо СПАЛ в следующем сезоне Серии C выступит вторая команда "Интера".

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Источник:
sport.sky.it
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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