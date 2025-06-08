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Тренер команды Малиновского продлил контракт с клубом

Италия
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Тренер команды Малиновского продлил контракт с клубом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер команды Малиновского продлил контракт с клубом.

"Дженоа" сообщила о продолжении сотрудничества с Патриком Виейра. Новое соглашение действительно до 2027 года.

Тренер прокомментировал продление контракта.

"Я счастлив в Генуе и в "Дженоа". В продлении нашего сотрудничества не было трудностей. Теперь пришло время насладиться отпуском, но мы продолжим работать за кулисами, чтобы подготовиться к началу следующего сезона", - заявил тренер.

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Напомним, что "Дженоа" по итогам прошлого сезона заняла 13-е место, набрав 43 балла.

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Патрик Виейра Дженоа (Генуя)
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Источник:
Genoa
Опубликовал: Владислав Прийменко
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