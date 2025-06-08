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Тренер команды Малиновского продлил контракт с клубом
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер команды Малиновского продлил контракт с клубом.
"Дженоа" сообщила о продолжении сотрудничества с Патриком Виейра. Новое соглашение действительно до 2027 года.
???? Il Genoa CFC comunica di aver esteso il contratto dell’allenatore Patrick Vieira fino al 30 giugno 2027.— Genoa CFC (@GenoaCFC) June 8, 2025
La nota del Club ???? https://t.co/2B3dxKMg1M ???????? pic.twitter.com/S9R5ZYTvjz
Тренер прокомментировал продление контракта.
"Я счастлив в Генуе и в "Дженоа". В продлении нашего сотрудничества не было трудностей. Теперь пришло время насладиться отпуском, но мы продолжим работать за кулисами, чтобы подготовиться к началу следующего сезона", - заявил тренер.
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Напомним, что "Дженоа" по итогам прошлого сезона заняла 13-е место, набрав 43 балла.
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