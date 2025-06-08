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Стало известно кого Милан рассматривает на смену Меньяну
Основным кандидатом является сербский голкипер Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство итальянского "Милана" рассматривает трех кандидатов в замену главному голкиперу клуба Мику Меньяну, который, скорее всего, перейдет в "Челси".
По информации источника, основным кандидатом на переход в клуб является сербский голкипер "Ромы" Мили Свилар.
Ранее стало известно, что "Милан" отклонил предложение "Челси" по французскому голкиперу в размере 15 млн евро, после чего клубы договорились о сумме в 18 млн евро. Меньян принял решение покинуть "Милан", несмотря на попытки уговорить его со стороны нового главного тренера команды Массимилиано Аллегри.
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