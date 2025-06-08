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Кристиан : Интер совершил чудо, добравшись до двух финалов ЛЧ за 3 года
Легенда итальянского футбола встал на защиту команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Кристиан Вьери считает, что "Интер" совершил чудо в Лиге чемпионов. В сезоне-2024/25 миланский клуб дошел до финала турнира, где потерпел поражение от "ПСЖ" (0:5).
"Что ж, Интер сыграл ужасно, ничего не скажешь. Но я всегда хотел сыграть в финале Лиги чемпионов – это всегда большое достижение. Поэтому "Интер", добравшись до двух финалов за три года, совершил чудо. Особенно учитывая его бюджет. "Интер" не тратит столько денег, как "Барселона", "Реал" или "ПСЖ".
Но мне жаль, что Индзаги ушел. Конечно, он мог бы добиться чуть большего, скудетто было в пределах его досягаемости в этом году. "Интер" – сильная команда, имеющая по два игрока на каждую позицию.
Невозможно случайно дойти до финала Лиги чемпионов дважды за столь короткое время", – сказал бывший нападающий "Интера".
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