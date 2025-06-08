  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кристиан : Интер совершил чудо, добравшись до двух финалов ЛЧ за 3 года

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристиан : Интер совершил чудо, добравшись до двух финалов ЛЧ за 3 года

Италия

Легенда итальянского футбола встал на защиту команды

Кристиан : Интер совершил чудо, добравшись до двух финалов ЛЧ за 3 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кристиан Вьери считает, что "Интер" совершил чудо в Лиге чемпионов. В сезоне-2024/25 миланский клуб дошел до финала турнира, где потерпел поражение от "ПСЖ" (0:5).

"Что ж, Интер сыграл ужасно, ничего не скажешь. Но я всегда хотел сыграть в финале Лиги чемпионов – это всегда большое достижение. Поэтому "Интер", добравшись до двух финалов за три года, совершил чудо. Особенно учитывая его бюджет. "Интер" не тратит столько денег, как "Барселона", "Реал" или "ПСЖ".

Но мне жаль, что Индзаги ушел. Конечно, он мог бы добиться чуть большего, скудетто было в пределах его досягаемости в этом году. "Интер" – сильная команда, имеющая по два игрока на каждую позицию.

Невозможно случайно дойти до финала Лиги чемпионов дважды за столь короткое время", – сказал бывший нападающий "Интера".

По теме
yellow-arrow
Стало известно кого Милан рассматривает на смену Меньяну
yellow-arrow
Тренер команды Малиновского продлил контракт с клубом
yellow-arrow
Лучано Спаллетти был уволен с поста главного тренера сборной Италии
Интер (Милан)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
gazzetta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости