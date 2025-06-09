Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Комо работает над подписанием перспективного хавбека сборной Хорватии
Итальянский клуб планирует усилить центр поля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Комо" работает над подписанием перспективного хавбека сборной Хорватии.
Как сообщил журналист Руди Галетти, руководство "лариджани" предлагает загребскому "Динамо" 25 миллионов евро за Мартина Батурину после того, как они отклонили первое предложение. Между клубами обсуждаются окончательные детали.
Отмечается, что 22-летний Батурину уже согласовал условия четырехлетнего контракта с "Комо".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В сезоне 2024/25 Мартин Батурин провел 45 матчей за "Динамо З", в которых ему удалось отличиться 6 голами и 12 результативными передачами. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Победитель получил свой второй трофей. Португалия – Испания 2:2 (5:3 по пен). Видео голов и обзор матча
- Бывший тренер Кривбасса мог возглавить команду снова
- Левандовский отказывается играть за сборную Польши. Известна причина
- Официально: У Довбика в Роме новый главный тренер
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной