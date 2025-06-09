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Комо работает над подписанием перспективного хавбека сборной Хорватии

Италия

Итальянский клуб планирует усилить центр поля

Комо работает над подписанием перспективного хавбека сборной Хорватии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Комо" работает над подписанием перспективного хавбека сборной Хорватии.

Как сообщил журналист Руди Галетти, руководство "лариджани" предлагает загребскому "Динамо" 25 миллионов евро за Мартина Батурину после того, как они отклонили первое предложение. Между клубами обсуждаются окончательные детали.

Отмечается, что 22-летний Батурину уже согласовал условия четырехлетнего контракта с "Комо".

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В сезоне 2024/25 Мартин Батурин провел 45 матчей за "Динамо З", в которых ему удалось отличиться 6 голами и 12 результативными передачами. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

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Динамо (Загреб) Комо (Италия) Мартин Батурина
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Источник:
Rudy Galetti
Опубликовал: Андрей Журба
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