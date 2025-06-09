  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Одноклубник Довбика согласился перейти в Саудовскую Аравию. Аль-Хиляль предложил Роме более 20 млн евро

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одноклубник Довбика согласился перейти в Саудовскую Аравию. Аль-Хиляль предложил Роме более 20 млн евро

Италия

28-летний испанец не прочь покинуть Рим

Одноклубник Довбика согласился перейти в Саудовскую Аравию. Аль-Хиляль предложил Роме более 20 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команда из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" сделала "Роме" предложение о приобретении левого защитника "волков" Анхелиньо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Для саудовского клуба трансфер испанца стал приоритетным после того, как сорвался переход защитника Ромы Тео Эрнандеса из-за нежелания француза.

"Аль-Хиляль" предложил за Анхелиньо более 20 миллионов евро. В настоящее время переговоры продолжаются.

Фабрицио Романо добавляет, что сам испанец не прочь перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Левый защитник сначала выступал за "Рому" на правах аренды, а июле 2024 года "волки" выкупили его у "РБ Лейпциг" за 5,4 млн евро. В общей сложности он провел за римлян 71 матч. Больше в своей карьере Анхелиньо играл только за вышеупомянутых "быков" – 100 поединков.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 15 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Испанский гранд интересуется центрбеком Ювентуса
yellow-arrow
Экс-нападающий Фиорентины присоединился к действующим чемпионам Бразилии
yellow-arrow
Александр Зинченко может продолжить карьеру в итальянском чемпионате
Рома (Италия) Анхелиньо Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости