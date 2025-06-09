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Одноклубник Довбика согласился перейти в Саудовскую Аравию. Аль-Хиляль предложил Роме более 20 млн евро
28-летний испанец не прочь покинуть Рим
Getty Images/Global Images Ukraine
Команда из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" сделала "Роме" предложение о приобретении левого защитника "волков" Анхелиньо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Для саудовского клуба трансфер испанца стал приоритетным после того, как сорвался переход защитника Ромы Тео Эрнандеса из-за нежелания француза.
"Аль-Хиляль" предложил за Анхелиньо более 20 миллионов евро. В настоящее время переговоры продолжаются.
Фабрицио Романо добавляет, что сам испанец не прочь перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
Левый защитник сначала выступал за "Рому" на правах аренды, а июле 2024 года "волки" выкупили его у "РБ Лейпциг" за 5,4 млн евро. В общей сложности он провел за римлян 71 матч. Больше в своей карьере Анхелиньо играл только за вышеупомянутых "быков" – 100 поединков.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 15 миллионов евро.
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