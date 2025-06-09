Одноклубник Довбика согласился перейти в Саудовскую Аравию. Аль-Хиляль предложил Роме более 20 млн евро

Команда из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" сделала "Роме" предложение о приобретении левого защитника "волков" Анхелиньо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Для саудовского клуба трансфер испанца стал приоритетным после того, как сорвался переход защитника Ромы Тео Эрнандеса из-за нежелания француза.

"Аль-Хиляль" предложил за Анхелиньо более 20 миллионов евро. В настоящее время переговоры продолжаются.

Фабрицио Романо добавляет, что сам испанец не прочь перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Левый защитник сначала выступал за "Рому" на правах аренды, а июле 2024 года "волки" выкупили его у "РБ Лейпциг" за 5,4 млн евро. В общей сложности он провел за римлян 71 матч. Больше в своей карьере Анхелиньо играл только за вышеупомянутых "быков" – 100 поединков.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 15 миллионов евро.