Легендарный итальянский клуб прекратит существование из-за банкротства — СМИ

Легендарный итальянский клуб прекратит существование из-за банкротства, как сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Владелец "Брешии" заявил о неспособности выплатить долг в размере 3 миллионов евро, так что клуб вскоре объявит о банкротстве. Их дела резко ухудшились после того, как у них отобрали 4 очка в Серии B из-за финансовых проблем. Это стало началом конца, ведь именно из-за снятия зачетных баллов "Брешия" вылетела в низший дивизион — Серию C.

Таким образом "Брешия", история которой насчитывает 114 лет, может прекратить свое существование из-за финансовых проблем.

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Напомним, что "Брешия" закончила сезон 2024/25 на 15-м месте в турнирной таблице Серии В, однако из-за снятия 4 очков они опустились в зону вылета на 18-е место. Это помогло "Сампдории" получить шанс на спасение.