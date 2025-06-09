Аль-Хиляль хочет оформить трансфер лучшего бомбардира чемпионата Италии

Недавно стало известно, что нападающий "Наполи" Виктор Осимхен отказал "Аль-Хилялю" в трансфере. Клуб из Саудовской Аравии нацелился на другого форварда, сообщает Николо Скира.

"Аль-Хиляль" предметно интересуется нападающим "Аталанты" Матео Ретеги. Цель клуба – подписание игрока к началу клубного Чемпионата мира.

В прошедшем сезоне Ретеги стал лучшим бомбардиром Чемпионата Италии. Он оформил 25 голов и восемь ассистов в 36 матчах. У ближайшего преследователя Мойзе Кина было 19 точных ударов.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 45 миллионов евро. "Аталанта" оформила его трансфер из "Дженоа" прошлым летом за 20,9 млн евро.